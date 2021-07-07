وزير الطاقة التركي: استثماراتنا في إفريقيا بلغت 6 مليارات دولار

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الأربعاء، إن قيمة الاستثمارات التركية في قارة إفريقيا وصلت إلى 6 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة له عبر الاتصال المرئي خلال الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية التركية – الأنغولية المشتركة.

وأشار إلى أن عدد المشاريع التي ينفذها المقاولون الأتراك في إفريقيا بلع 1500 مشروع، لافتًا إلى أن الحجم الاقتصادي لتلك المشاريع تجاوز 70 مليار دولار.

ولفت دونماز إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أنغولا تطورت بسرعة في الفترة الأخيرة.

وأوضح أنه "بالنظر إلى أرقام التجارة عام 2020، يتبين أن حجم التجارة بين بلدينا يبلغ 250 مليون دولار. وأن صادرات تركيا إلى أنغولا تشكل 183 مليون دولار، و67 مليون دولار واردات من أنغولا إلى تركيا".

وأشار إلى أنهم يهدفون إلى زيادة الفعاليات التي من شأنها أن تجمع القطاع الخاص بكلا البلدين سويًا، وتجمع رجال الأعمال بشكل أكثر.

من جانبه، أعرب وزير النفط والموارد الطبيعية الأنغولي ديامانتينو بيدرو أزاويدو، عن ثقته أن الجانبين سيسهمان من أجل التعاون في مجال الطاقة بالمرحلة المقبلة.