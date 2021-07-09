154 مليون دولار صادرات تركيا من سمك السلمون في 6 أشهر

حققت تركيا صادرات من سمك السلمون منطقة شرق البحر الأسود شمالي، في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بقيمة 154 مليونا و581 ألف دولار.

وفي معلومات حصلت عليها الأناضول من اتحاد مصدري شرق البحر الأسود (DKİB)، تم تصدير 30 ألفا و273 طنا من سمك "سلمون البحر الأسود" إلى 40 دولة خلال 2021، بقيمة بلغت 154 مليونا و581 ألف دولار.

وزادت صادرات السلمون بنسبة 134 بالمئة من حيث الكمية و132 بالمئة من حيث القيمة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020.

وتصدرت كل من روسيا وألمانيا وفيتنام ورومانيا واليابان الدول 40 المستوردة للسلمون التركي، وبلغت صادرات السلمون إلى روسيا 19 ألفا و64 طنا بقيمة 96 مليونا و370 ألف دولار.

تلتها ألمانيا بـ32 مليونا و107 آلاف دولار، وفيتنام بـ5 ملايين و309 ألف دولار، ورومانيا بـ3 ملايين و755 ألف دولار، واليابان بمليونين و801 ألف دولار.

وفي حديث للأناضول، قال إسماعيل كوبيا، رئيس لجنة قطاع المنتجات البحرية بــ(DKİB) إن "هناك طلبا كبيرا على سمك سلمون البحر الأسود في الأسواق الخارجية".

وشدد على ضرورة زيادة الإنتاج لمواجهة الطلب الخارجي، داعيا إلى إزالة الإجراءات البيروقراطية المفرطة وغير الضرورية في إجراءات التصاريح للمنتجين والمصدرين.