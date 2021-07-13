صادرات الحبوب والبقوليات التركية تتجاوز 4 مليارات دولار بالنصف الأول من العام

تجاوزت عائدات صادرات الحبوب التركية 4 مليارات دولار، خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي.

وبحسب معطيات اتحاد مصدري جنوب شرقي الأناضول في تركيا، فإن قطاع الحبوب والبقوليات كان من أبرز الصادرات خلال النصف الأول من 2021.

وسجلت صادرات القطاع المذكور خلال هذه الفترة، بحسب المعطيات، نموا بنسبة 19.7 بالمئة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات من الحبوب والبقوليات، خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي 4 مليارات و155 مليونا و643 ألف دولار.

وعلى صعيد الكمية، بلغ إجمالي صادرات الحبوب والبقوليات، خلال الفترة ذاتها، 4 ملايين و972 ألفا و430 طنا.

وتصدر العراق البلدان المستوردة للحبوب والبقوليات التركية، بواقع 656 مليونا و364 ألف دولار، تلته سوريا بـ 272 مليونا و8 آلاف دولار، ثم الولايات المتحدة 236 مليون دولار.