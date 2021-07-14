وزير الخزانة والمالية التركي يبحث مع ممثلي شركات صينية خطة الإصلاح الاقتصادي

بحث وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان، الأربعاء، مع ممثلي شركات صينية كبرى، عددا من القضايا على رأسها خطة الإصلاح الاقتصادي التي أقرتها أنقرة مؤخرا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير التركي، عبر اتصال مرئي، مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الصينية.

وذكر إلوان في تغريدة عبر حسابه على توتير، أنه بحث خلال اللقاء قضايا التجارة بالعملات المحلية، والاستثمار في مجال التكنولوجيا العالية، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عزم أنقرة على استخدام الدبلوماسية الاقتصادية بشكل فعال، لتعزيز حجم تبادلاتها التجارية، موضحا وجود قرابة 1100 شركة صينية تعمل في تركيا حاليا.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخزانة والمالية، إلى البيئة الاستثمارية المناسبة في تركيا، وتوفر فرص كبيرة لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وفي 12 مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، وأكد تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول العشر الكبار اقتصاديا.