"كارسان" التركية تفوز بمناقصة لبيع حافلات كهربائية لرومانيا

أعلنت شركة "كارسان" Karsan التركية لصناعة المركبات عن فوزها بمناقصة لإنتاج حافلات كهربائية لشبكة النقل العام لبلدية "تيميشوارا" الرومانية، بعد أن قامت وزارة التنمية الإقليمية والإدارة العامة للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بقبول عروض بهذا الشأن.

وجاء في بيان شركة "كارسان"، الاثنين، أنهم سينتجون ما مجموعه 44 حافلة كهربائية مخصصة للنقل العام بين المدن، وأن الشركة ستوفر كجزء من الصفقة أيضاً، كافة المواد اللازمة لصيانة الحافلات الكهربائية لمدة 6 سنوات، إلى جانب محطات الشحن الخاصة بها.

وأشار البيان إلى أن عملية اعتراض المشاركين الآخرين لا تزال مستمرة، وأنه سيتم مشاركة المزيد من التطورات مع الجمهور والمستثمرين.

كما أعلنت الشركة مؤخراً أنها ستصدر حافلات كهربائية ستنشر كجزء من شبكة النقل العام في مدينة "ويلهايم" الألمانية وذلك بموجب صفقة هامة تمثل توسعاً لأنشطة الشركة في أوروبا، حيث تنتشر حوالي 200 مركبة كهربائية من إنتاج "كارسان" بالفعل في 30 مدينة أوروبية.