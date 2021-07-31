تركيا تصدر دراجات هوائية بـ 70 مليون دولار خلال 6 أشهر

ارتفعت صادرات تركيا من الدراجات الهوائية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 88 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2020، ليبلغ إجمالي قيمة المبيعات 70 مليون دولار.

وذكر بيان صادر عن اتحاد مصدري منطقة بحر إيجة، السبت، أن البلدان الأوروبية تأتي في مقدمة الدول المستوردة للدراجات الهوائية التركية.

وأوضح البيان أن صادرات تركيا من الدراجات الهوائية ارتفعت 88 بالمئة مقارنة بالعام المنصرم، بـ 70 مليون دولار، مقارنة بـ 37.2 مليون دولار. في 2020

تركيا صدرت الدراجات إلى 92 دولة خلال هذه الفترة، جاءت في مقدمتها ألمانيا، وفنلندا، وفرنسا.