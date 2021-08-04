صادرات المجوهرات التركية تسجل نمواً بنسبة 48.5 بالمئة في سبعة أشهر

سجلت صادرات قطاع المجوهرات في تركيا، نموا بنسبة 48.5 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك، بلغ إجمالي صادرات المجوهرات بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2021، مليارين و916 مليون و544 ألف دولار.

وبهذا، حلّت المجوهرات في المركز الرابع ضمن القطاعات التي سجلت أكبر نسبة نمو في تركيا.

كما حقق قطاع المجوهرات عائدات بلغت 4 مليارات و731 مليون و597 ألف دولار، خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، مسجلاً زيادة بنسبة 21 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحلت الولايات المتحدة في المركز الأول ضمن البلدان الأكثر استيرادا للمجوهرات التركية، وذلك بواقع 454 مليونا و167 ألف دولار، أي بزيادة بلغت 69.3 بالمئة.

وفي المركز الثاني، جاءت المملكة المتحدة بـ 350 مليونا و955 ألف دولار، تلتها الإمارات بـ 338 مليونا و795 ألف دولار.