صادرات قطاع الصناعات الكيميائية التركية ترتفع 34.9 في المئة

حققت صادرات قطاع الصناعات الكيميائية التركية، نمواً بنسبة 34.9 بالمئة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وذلك مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وقال عادل بيليستر، رئيس اتحاد مصدري المنتجات الكيميائية في إسطنبول، إن صادرت البلاد خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني – يوليو/ تموز 2021، بلغت 121 مليار و358 مليون دولار.

وأضاف أنه في شهر يوليو لوحده، بلغت صادرات القطاع 1.92 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 21.44 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020.

وأوضح أن قطاع المنتجات الكيميائية، سجل رقماً قياسياً جديدًا في يونيو/ حزيران الماضي على صعيد الصادرات الشهرية، حيث بلغت عائدات صادراتها 2.3 مليار دولار.

وتهدف تركيا لتحقيق صادرات بقيمة تتراوح بين 184 و200 مليار دولار بنهاية العالم الجاري، في مجال المنتجات الكيميائية.