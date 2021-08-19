استمرار فعاليات معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية الـ15

تشارك شركة "دورجة" التركية المتخصصة في صناعة الأبنية مسبقة الصنع والإنشاءات الفولاذية، في معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف IDEF".

وأوضحت الشركة في بيان الخميس، أنها تعرض منتجاتها للملحقين والممثلين العسكريين لأكثر من 40 دولة ضمن معرض "آيدف IDEF" للصناعات الدفاعية.

وأضافت أنها تشارك في المعرض عبر منتجاتها الخاصة باحتياجات صناعة الدفاع مثل مشاريع المستشفيات العسكرية المتنقلة، ومدن اللاجئين والمهاجرين والمخيمات العسكرية الحدودية ونقاط التفتيش والكبائن الأمنية.

وأشارت إلى أنها تولت أعمال تصميم أبنية للجيش الياباني في جيبوتي، وإنشاء حظائر لطائرات من طراز إف-16.

ويقام المعرض على مساحة 38 ألف متر مربع بحضور 536 شركة محلية و700 شركة أجنبية من 53 دولة لعرض أبرز منتجاتها وخدماتها في قطاع الصناعة الدفاعية ومنها المدرعات القتالية، والطائرات المسيرة والمركبات الجوية والصواريخ والمقذوفات الموجهة، وأسلحة المشاة، وأنظمة المحاكاة العسكرية.

وتنظم على هامش المعرض العديد من الندوات وفعاليات التعريف بالأسلحة الجديدة ومراسم توقيع الاتفاقيات.

ويستمر المعرض الذي انطلق الثلاثاء لغاية 20 أغسطس/ آب الجاري.