رئيس جمعية المصدرين الأتراك: هدفنا تحقيق 300 مليار دولار صادرات سنوية

قال رئيس جمعية المصدرين الأتراك "TIM" إن تركيا تستهدف الوصول إلى صادرات سنوية بقيمة 300 مليار دولار خلال 5 أعوام.

جاء ذلك في اجتماع إسماعيل غولة، الخميس، مع وزير التجارة التركي محمد موش، حول أرقام صادرات البلاد في أغسطس/ آب الماضي.

وقال غولة في كلمته، إن أداء الصادرات التركية في أغسطس ارتقى إلى مستوى جيد ودخل حقبة جديدة، ببلوغها 18.9 مليار دولار على أساس شهري، و207.5 مليارات دولار على أساس سنوي.

وأكد أن بلاده تهدف إلى الوصول لـ300 مليار دولار في غضون 5 سنوات كحد أقصى.

وذكر غولة أن 1455 شركة قامت بالتصدير لأول مرة في أغسطس الماضي، بقيمة بلغت 82.2 مليون دولار، مشيرا أن عدد الشركات المصدرة قاربت 81 ألفا منذ بداية العام الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، قال الوزير موش إن صادرات بلاده سجلت رقما قياسيا بلغ 207.5 مليارات دولار على أساس سنوي، في أغسطس الماضي.

والأربعاء، كشف مكتب الإحصاء التركي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 21.7 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وهذه النسبة هي الأعلى بين الأرقام المسجلة والمعلنة منذ عام 1999، وفق بيانات رسمية.