البناء المعياري الحجمي.. نجاح جديد في عالم الإنشاءات في تركيا

شهد عالم الإنشاءات في تركيا مؤخراً توجها جديدا، ألا هو البناء المعياري الحجمي.

ويتمثل إنشاء الهياكل المعيارية في إنتاج وحدات حجمية في مصنع بعيداً عن موقع البناء ثم نقل ودمج هذه الوحدات لإنشاء المبنى الرئيس، بحسب بيان صادر عن شركة "دورجة" التركية للأبنية المسبقة الصنع.

وتقوم شركة "دورجة" dorce من خلال كوادرها التي تضم 150 مهندسا ومعماريا وخبرة تمتد لـ 40 عاما، بإنتاج وحدة أو أكثر من الوحدات المعيارية اعتمادا على متطلبات المشروع والعملاء.

وينبغي، بحسب الشركة، أن تكون عملية التصميم وقابلية التنفيذ للهياكل الحجمية المعيارية خالية من الأخطاء وهو شرط أساسي لإكمال المشروع بنجاح في موقع البناء.

وضمن هذا الإطار تستخدم "دورجة" طرق البناء الحديثة إلى جانب الطرق التقليدية في نمذجة معلومات البناء (BIM) والتصميم والإنتاج.

ووفق بيان الشركة، فإن "دورجة" توفر مع البناء الحجمي المعياري وقتا أقصر وتكلفة قابلة للتنبؤ ومواد أقل ومتانة أعلى وعمرا أطول مقارنة بطرق البناء الأخرى.

كما أن البناء الحجمي المعياري صديق للبيئة وتنتج عنه نفايات أقل.

وشركة "دورجة" للأبنية المسبقة الصنع والإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة هي إحدى العلامات التجارية العالمية لتركيا في مجال الهياكل الفولاذية المركبة المسبقة الصنع من خلال نشاطاتها في التصنيع والتصدير والمقاولات الدولية ومن الشركات الرائدة في هذا المجال، بحسب تعريفها عن نفسها في موقعها الإلكتروني.

وتلبي الشركة جميع أنواع الطلبات الخاصة بالأبنية المركبة المسبقة الصنع بكافة مراحلها من الهندسة والتوريد والتصنيع والخدمات اللوجستية والتركيب وأعمال البنية التحتية والفوقية.