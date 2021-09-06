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الصادرات التركية إلى إسبانيا تحقق نمواً 45.7 بالمئة في شهر أغسطس

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 06.09.2021 12:11
معرض للألبسة التركية في موسكو IHA معرض للألبسة التركية في موسكو (IHA)

سجلت الصادرات التركية إلى إسبانيا نمواً بلغ 45.7 بالمئة في شهر أغسطس/أب الفائت، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، محققة 807.1 ملايين دولار.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، الاثنين، من اتحاد المصدرين الأتراك، بلغت صادرات تركيا في أغسطس 2021، 18 مليارًا و 912 مليونًا و 314 ألف دولار.

وأوضحت أن صادرات البلاد إلى إسبانيا، سجلت ارتفاعا بنسبة 45.7 بالمئة، في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من 2020، لتصل 807.1 ملايين دولار.

وأشارت إلى أن قطاع الملابس الجاهزة استحوذ على النسبة الأكبر من تلك الصادرات، بقيمة تجاوزت 248 مليون دولار.

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