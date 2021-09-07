تركيا تشارك في معرض ألمانيا للنقل بمجموعة واسعة من المركبات الكهربائية

يُفتتح اليوم الثلاثاء المعرض الدولي للسيارات في مدينة ميونخ بألمانيا، وهو أحد أكبر المعارض في العالم.

ويضم المعرض هذا العام أجنحة للمركبات الهجينة والكهربائية بالإضافة إلى الدراجات الكهربائية والدراجات البخارية و سيارات الأجرة الطائرة.

وتشارك في هذا المعرض الذي يستمر من 7-12 سبتمبر/أيلول شركة "تيمسا" التركية التابعة لمجموعة "صابنجي القابضة" التي تنتج مركبات تعمل بالكهرباء والتي باتت اليوم جزءاً أساسياً من جهود مكافحة أزمة المناخ المبذولة على نطاق واسع.

وبعد بيعها أكثر من 15.000 سيارة إلى حوالي 66 دولة، تعرض "تمسا" مركبات من طراز "Avenue" و "MD9 electriCİTY" بالإضافة إلى مجموعات متنوعة من البطاريات. كما ستوفر حافلاتها الكهربائية خدمات النقل في أرض المعرض.

وتشارك في معرض هذا العام أهم العلامات التجارية فضلاً عن عارضي الحافلات الصغيرة الكهربائية ومصنعي الحافلات ومنتجي السيارات ذات العجلتين، ومن بينها شركات أودي وبي إم دبليو وكوبرا وداسيا وفورد وهيونداي وكيا وليب موتور ومرسيدس بنز وميني وبوليستار وبورش ورينو وفولكس فاجن وإكس بينغ.

ومن بين تلك العلامات التجارية، تقدم داسيا طرازها الجديد "Jogger" بعد إطلاق سيارة المدينة الكهربائية بالكامل "Spring" ، والموديل المدمج "Sandero" و"Duster".

ومن المتوقع أن يعزز الطراز الجديد من داسيا الذي يحتوي على إصدارات تتسع لخمسة أو سبعة أشخاص، دور العلامة التجارية في سوق سيارات الفئة C.

وسيتم تقديم Dacia Jogger إلى السوق بمحركين مختلفين يعمل كلاهما على البنزين TCe 110 و ECO-G 100.

كما تقرر إضافة خيار محرك هجين عام 2023. وستنطلق Jogger أول طراز هجين للعلامة التجارية في الربع الأول من عام 2022، وسيبدأ الاكتتاب عليها في حوالي 30 دولة بما في ذلك تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

أما العلامات التجارية الصينية مثل WEY و Xpeng و Leapmotor فتشارك أيضاً في معرض ميونخ لهذا العام حيث ستكون ألمانيا هي الخطوة الأولى لـ WEY التي تخطط للتوسع في أوروبا. وفي الوقت نفسه تعرض LeapMotor طرازي C11 و T03. بينما يفاجئ منتج XPeng الجميع بطراز السيدان P7.