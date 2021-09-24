شركة تركية تؤسس نظام زراعة فريد يحمي المحاصيل من تغير المناخ

صممت مجموعة CY Group نظاماً فريداً للزراعة داخل الحاويات يمكّن من استنبات جميع أنواع المحاصيل، بغض النظر عن المناخ أو الطقس أو كمية ضوء الشمس، وسط مخاوف متزايدة من الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وقامت الشركة بتجهيز الحاويات وتحويلها إلى مصانع زراعية بواسطة أنظمة تم تطويرها وتركيبها جميعاً في مخابرها ومعاملها، بدءاً من البرامج ونظام الري إلى مصابيح اللد LED.

وتعمل مجموعة شركات CY Group في مناطق متعددة من العالم وضمن مجالات متنوعة في 21 دولة، بما في ذلك البناء والعقارات والتقنيات الزراعية وإنتاج الطاقة. وهي تسعى لمساعدة الأراضي الزراعية التي تتعرض لخسارة المحصول أو تتأثر بتغير المناخ والكوارث البيئية.

ووفقاً لرئيس المجموعة "خالد عربجي" فقد وضعت الشركة لنفسها هدفاً طموحاً يتمثل بالإنتاج من خلال استخدام طاقة أقل وبتكاليف أقل.

وباستطاعة نظام الحاوية الزراعي الذي يستهلك حوالي 250 لتراً من الماء فقط ويتكون من طبقات من الأرفف المضاءة بمصابيح LED، استنبات العديد من الخضروات والفواكه الخاصة بمناطق مختلفة، مثل المناطق الصحراوية ومناطق القطب الشمالي وغيرها. كما توفر مزرعة الحاويات الراحة والطمأنينة للمزارع والمستهلك بعيداً عن مخاوف الكوارث البيئية أو الشح بالأمطار.

وفي حديثه مع الصحافة قال عربجي: "يمكن استخدام هذا النظام الزراعي الفريد في مكان مغطى بالثلوج بشكل دائم أو مظلم باستمرار. لقد طورناه بطريقة تتيح الحصول على أول حصاد بعد شهر من تركيبه. إنه منتج يمكن أن يقلل الاعتماد على المستوردات الغذائية والزراعية الخارجية". مشيراً أن المجموعة بدأت في اختبار مزرعة الحاويات في ولاية باليكسير غرب تركيا.

وأكد عربجي أن هدفهم هو زراعة منتجات عضوية وصحية خلال الفصول الأربعة دون الاعتماد على المناخ.

وأشار بالقول: "لدينا في بلادنا بعض الأراضي غير الصالحة للزراعة، لكن بلدنا غني بالمياه والطاقة الشمسية والتربة والمناخ الذي يمكّنها من الزراعة لأربعة مواسم". موضحاً أنهم بعد دراسات متعددة، ارتأوا وجود حاجة لزراعة المنتجات العضوية في جميع الفصول.

وقال إن شركتهم صنعت نموذجاً أولياً خاصاً بها من مصنع الحاوية الزراعي يمكّنهم من زراعة العديد من المنتجات في حاوية مزودة ببرامج ومصابيح لد. وبعد الانتهاء من العمل فيه، قاموا بتركيبه في حديقة مصنعهم في باليكسير وانتقلوا إلى مرحلة الزراعة. وقال "سنقدمها الآن إلى العالم بأسره"، مضيفاً أن حجم مزرعة الحاويات المخصصة يمكن تعديله حسب الطلب.

وأشار إلى أن مصابيح اللد تشكل أحد الأجزاء المهمة في النظام، لأن المحاصيل المختلفة تتطلب أنواعاً مختلفة من الأطياف الضوئية الشبيهة بأشعة الشمس لأن لكل نبات مستقبلات وهرمونات خاصة به ولون محدد يؤدي وظائف مختلفة.

وعلق قائلاً: "دور مصابيح اللد رئيسي في المساحة المغلقة، لأنها تحل محل ضوء الشمس. ويمكننا الآن استنبات أي شيء عمودي تقريباً. من الخس والطماطم إلى الخيار".

يذكر أن مجموعة CY Group طوّرت أيضاً برامج مختلفة لإنتاج النباتات الجذرية أو الساقيّة مثل البطاطا التي قال "عربجي" إنه يمكن زراعتها بالمساحة المرغوب بها وفي المناخ الذي نريده.

وهي تحتاج فقط إلى 200-250 لتراً من المياه المعاد تدويرها والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها النبات. وختم بالقول: "نحن نوفر لها فيتامينات طبيعية وعضوية بالكامل".