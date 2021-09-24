صفعة جديدة للعملات المشفرة بإعلان البنك المركزي الصيني عدم قانونيتها

أعلن البنك المركزي الصيني عدم قانونية جميع المعاملات التي تشمل تعاملاً بعملات البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى، في تصعيد جديد ضد منع استخدام الأموال الرقمية غير الرسمية.

فقد منعت الحكومة البنوك الصينية من التعامل مع العملات المشفرة في عام 2013، لكن الحكومة أصدرت تذكيرًا هذا العام يعكس ذلك القلق الرسمي من احتمال استمرار تعدين العملات المشفرة والتداول عليها أو أن النظام المالي الذي تديره الدولة قد يتعرض بشكل غير مباشر للمخاطر.

شكا إخطار اليوم الجمعة من أن عملات البيتكوين والإثيريم والعملات الرقمية الأخرى تعطل النظام المالي وتستخدم في غسيل الأموال وغيرها من الجرائم.

قال بنك الشعب الصيني على موقعه على الإنترنت: "معاملات مشتقات العملة الافتراضية كلها أنشطة مالية غير قانونية وهي محظورة تمامًا".

يقول مروجو العملات المشفرة إنها تسمح بإخفاء الهوية والمرونة، لكن المنظمين الصينيين يخشون من أنها قد تضعف سيطرة الحزب الشيوعي الحاكم على النظام المالي ويقولون إنها قد تساعد في إخفاء النشاط الإجرامي.

يعمل بنك الصين الشعبي على تطوير نسخة إلكترونية من اليوان الصيني للمعاملات غير النقدية يمكن لبيجين تتبعها والتحكم فيها.