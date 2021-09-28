تركيا تصدر البيض إلى سنغافورة ثاني أكبر أسواق الشرق الأقصى بعد الصين

بدأت تركيا بتصدير البيض المنتج محلياً إلى سنغافورة التي تعد سوقاً حيوياً في الشرق الأقصى، فيما تعزز الحكومة جهودها لزيادة مبيعاتها إلى الأسواق النائية.

ولطالما كانت دول الشرق الأقصى هدفاً للمصدرين الأتراك، لا سيما في مجال تربية الأحياء المائية وصناعة المنتجات الحيوانية.

وبعد انفتاح القطاع على الصين بمنتجات الألبان والدجاج، بدأ التصدير الآن إلى سنغافورة إحدى الدول الهامة التي تعمل كجسر في المنطقة.

وتأتي أولى مبيعات بيض المائدة المنتج في تركيا إلى الدولة الآسيوية، بعد دراسة استمرت 3 سنوات وجهود حثيثة من وزارة الزراعة والغابات.

ومع أن سنغافورة دولة صغيرة من حيث عدد السكان ولكنها بلد "تجارية" بالدرجة الأولى، كما قال رئيس مؤسسة "أنكا يومورتا" التي نفذت عملية البيع الأولى.

وقال "كيسكين أوغلو": "التصدير إلى سنغافورة يعني فتح أبواب الشرق الأقصى".

وأكد "بدري غيريت" رئيس رابطة مصدري تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية في بحر إيجة على صحة آراء كيسكين أوغلو، قائلاً إنه من الضروري عدم التفكير في سنغافورة كدولة يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة فقط.

وأشار غيريت: "من الضروري التفكير فيها كدولة تفتح أبواب الشرق الأقصى".

موضحاً أن القوة الشرائية لسنغافورة عالية للغاية، وأن حكومة سنغافورة تتيح للمستهلكين والتجار التعامل مع منتجات ذات علامات تجارية ومواد عالية الجودة وتروج لها في المراكز التجارية من خلال عرضها على الرفوف الرئيسية.

وأضاف كيسكين أوغلو أن المسؤولون الأتراك في الوزارة والملحق التجاري التركي في سنغافورة، بذلوا جهوداً غير مسبوقة لتحقيق هذه الصفقة حيث طلبت سنغافورة بيضاً بني اللون وقامت بتحليل البيض المنتج في تركيا قبل الموافقة عليه. وقال كيسكين أوغلو إن الشحنة الأولى تبلغ نحو 450 ألف وحدة.

وأشار كيسكين أوغلو أنه في حالة الموافقة يمكن شحن 5 حاويات في كل شهر ما يعني حوالي 2.25 مليون بيضة.

مضيفاً أن الصادرات إلى سنغافورة يمكن أن تمهد الطريق لمبيعات أسهل لهونغ كونغ.

"عندما نبدأ في التصدير إلى سنغافورة، يمكننا التصدير إلى هونغ كونغ بسهولة أكبر، وهناك مبادرات بهذا الصدد. آمل أن تأخذ البيضة التركية مكانها على رفوف المتاجر في هونغ كونغ أيضاً".