الصادرات التركية لدول الطوق تحقق نمواً بنسبة 34.4 بالمئة حتى سبتمبر

حققت الصادرات التركية إلى غالبية دول الطوق، نمواً إجمالياً بنسبة 34.4 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر التسعة الماضية من العام 2021، إلى 14.5 مليار دولار.

وبلغت صادرات تركيا حسب بيانات نشرتها، الاثنين، وزارة التجارة وجمعية المصدرين الأتراك، إلى بلغاريا وإيران والعراق وجورجيا وسوريا واليونان، 14.5 مليار دولار خلال 9 أشهر.

وكان إجمالي الصادرات بلغ 10.79 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.

وبلغت الصادرات التركية إلى العراق في الفترة المذكورة من العام الجاري 6.156 مليارات دولار، بينما بلغت 2.54 مليار دولار إلى بلغاريا.

أما الصادرات إلى اليونان، فبلغت 2.01 مليار دولار، وإيران 1.65 مليار دولار، وجورجيا 1.083 مليار دولار، وسوريا 1.066 مليار دولار.

وزادت الصادرات التركية لدول العالم في سبتمبر/أيلول الماضي 30 بالمئة على أساس سنوي، إلى 20.8 مليار دولار، ومقارنة مع 18.9 مليار دولار في أغسطس/آب السابق له.

وبحسب مسح للأناضول، استنادا إلى بيانات مجمعة من وزارة التجارة وجمعية المصدرين الأتراك وهيئة الإحصاء التركية، بلغت الصادرات لدول العالم خلال الشهور التسعة الأولى من 2021، نحو 161 مليار دولار.

وفي العام 2020، بلغ إجمالي الصادرات التركية حول العالم، 169.63 مليار دولار، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركي.

وتعافى قطاع الصادرات التركية السلعية خلال العام الجاري، بعد تذبذب في 2020 بسبب جائحة كورونا، وسط توقعات بتسجيلها رقم تاريخيا في كامل 2021.