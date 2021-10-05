تركيا تنشئ صندوق تنمية للمصدرين

قال رئيس جمعية المصدرين في تركيا يوم الاثنين إن أنقرة تعمل على إنشاء صندوق تنمية سيكون له هيكل مماثل لصندوق ضمان الائتمان في البلاد.

وحول الصندوق الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخراً، أوضح "إسماعيل غول" رئيس جمعية المصدرين الأتراك، أن صندوق تنمية الصادرات سيكون موجهاً للتصدير فقط، وسيعمل كضامن للقروض الممنوحة للمصدرين.

وقد صُمم صندوق ضمان الائتمان المدعوم من الخزانة لتحفيز الاقتصاد، من خلال ضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وصرح غول أن صندوق تنمية المصدرين سيحل مشكلة ضمانات القروض، وبالتالي سيسهل على المصدرين الوصول إلى القروض.

وفيما يتعلق بمجموعة الضمانات التي سيتم تشكيلها، قال إنه سيمنح المصدرون فرصة استخدام موارد البنك المركزي التركي من خلال Eximbank بضمان الخزانة.

وأضاف:"سيتم دعم المصدرين بشكل كامل من قبل الصناديق الاحتياطية والموارد الخاصة بجمعيات المصدرين، وسيتم إنشاء صندوق التنمية الجديد بمشاركة كل منهم، ليكون ضامناً لهم".

وبذلك سيقضي هذا النموذج على مشكلة خطاب الضمان التي "تقيد أيدي المصدرين" في الوقت الحالي، إذ لا يمكن استخدام الموارد من بنك Eximbank دون خطاب ضمان.

وتسعى جمعية المصدرين بموجب هذا القرار إلى جمع قيمة تصل إلى 34 مليون دولار تقريباً من الموارد، بالتوازي مع أموال التصدير والقروض التي ستحصل عليها الشركات من خلال صندوق الضمان الجديد بدون ضمانات.

وبحسب بيانات رسمية صدرت الجمعة، تمكن المصدرين الأتراك من تجاوز عتبة 20 مليار دولار لأول مرة على أساس شهري في سبتمبر/أيلول.

وزادت الصادرات 30% لتصل إلى 20.8 مليار دولار الشهر الماضي، بينما نمت الواردات بنسبة 12% لتصل إلى 23.4 مليار دولار.

كما حققت الدولة هدفها من الصادرات المتجددة لمدة 12 شهراً لهذا العام في الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 212.2 مليار دولار.

وختم غول حديثه بالقول:"لأن صادراتنا الشهرية وصلت الآن إلى 20 مليار دولار، هناك حاجة إلى مزيد من التمويل. كما أن تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية والطاقة ارتفعت اليوم في العالم بشكل كبير بسبب الوباء. لكن الصندوق المستحدث سيحل كل هذه الأعباء".