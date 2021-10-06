بتكوين تخترق حاجز 51 ألف دولار للمرة الأولى منذ شهر

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين"، الأربعاء، متجاوزة 51 ألف دولار عند أعلى مستوى منذ شهر، بدعم تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، بعدم وجود نية لحظر العملات المشفرة.

وعند الساعة (11:19 ت.غ)، تم تداول سعر أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم على انخفاض بنسبة 2.51 بالمئة على أساس يومي إلى 51 ألفا و253 دولارا.

وبلغت القيمة السوقية للعملة 965.433 مليار دولار، بإجمالي 18.836 مليون وحدة متداولة من أصل 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.

وحققت بيتكوين ارتفاعا بنسبة 20.6 بالمئة خلال الأسبوع الأخير حتى اليوم الأربعاء.

والثلاثاء، شهدت العملات الافتراضية ارتفاعا جماعيا، وسط تداولات مكثفة على العملات الرئيسية.

في المقابل، انخفضت" إيثيريوم" ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين، بنسبة 1.7 بالمئة إلى 3380 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 398.23 مليار دولار.

وهبطت بينانس كوين في تعاملات اليوم 3.6 بالمئة إلى 422.62 دولارا، فيما انخفضت عملة كاردانو بنسبة 3.3 بالمئة إلى 2.15 دولار.

وارتفعت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم، إلى 2.182 تريليون دولار، موزعة على 12.380 ألف عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 419 منصة، حسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب".

وخلال الأيام الأخيرة، تلقت العملات الرقمية دعما من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس الأمريكي، عندما نفى وجود نية لدى البنك المركزي في حظر العملات المشفرة، مع إصدار الصين مؤخرًا قرارًا مماثلًا.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.