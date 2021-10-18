تركيا تحقق رقماً تاريخياً في صادرات الأثاث خلال 9 أشهر

بلغت عائدات تركيا من صادرات الأثاث 3.07 مليار دولار، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من هذا العام، محطمة بذلك رقما قياسيا جديدا في تاريخ البلاد.

وحسب بيانات التي حصلت عليها وكالة الأناضول من اتحاد مصدري الأثاث والورق بإسطنبول، فإن صادرات الأثاث حققت نموا بنسبة 20 في المئة، بين شهري يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حققت تركيا 385.6 مليون دولار فقط.

من جانبه قال أحمد غولاتش رئيس اتحاد مصدري الأثاث والورق في تركيا، إن القطاع يواصل النمو المتواصل بالرغم من جائحة كورونا وارتفاع سعر المواد الخام، مشيرا إلى إقبال العديد من الشركات العالمية الرائدة بالمجال على بدء الإنتاج بتركيا.

وأوضح غولاتش أنهم يسعون لجعل تركيا ضمن قائمة أكثر 5 بلدان العالم إنتاجا وتصديرا للأثاث، وذلك بحلول عام 2023.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان الأكثر استيرادا للأثاث التركي، تليها إسرائيل وفرنسا ثم بريطانيا.