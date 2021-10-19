الجزائر تشارك في تطوير مصنع بتروكيماويات بمدينة جيهان التركية

قال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك للمحروقات الحكومية، إن القيادة التركية تولي أهمية كبرى لمصنع البتروكيماويات الذي تطوره الشركة الجزائرية بمدينة جيهان التركية (جنوب)، وذلك بعد حضور الرئيس رجب طيب أردوغان مراسم توقيع عقود تطوير المشروع بالعاصمة أنقرة.

وخلال مقابلته مع التلفزيون الرسمي الجزائري، اعتبر حكار أن أهم ما يميز المشروع هو تواجده في واحدة من أكبر المناطق المستهلكة لمادة البولي بروبلين، مشيرا أنه أول مشروع بتروكيماوي في تركيا.

وأضاف حكار أن هذا المصنع سيستعمل مادة غاز البروبان وهي مادة أولية جزائرية لإنتاج مادة البولي بروبلين البلاستيكية، وتدخل في عدة صناعات من بينها السيارات والنسيج، ما يعني أن الشركة الجزائرية سوناطراك ستضمن تسويقها على المدى البعيد.

وأردف: "تمويل هذا المشروع سيكون بنسبة 70 بالمئة من بنوك دولية، و30 بالمئة من سوناطراك وشريكها التركي رونيسانس هولدينغ".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك توقيع 3 عقود لتطوير مشروع بتروكيماويات بمدينة جيهان التركية، وكان البلدان وقعا مذكرة تعاون لإقامة هذا المصنع خلال زيارة أجراها الرئيس أردوغان إلى الجزائر عام 2018.