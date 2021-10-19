صادرات قطع السيارات في تركيا تتجاوز 8.5 مليار دولار في 2021

بلغ حجم صادرات تركيا من قطع غيار السيارات 8 مليارات و774 مليون و829 دولار، بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول.

وبحسب معطيات اتحاد أولوداغ لمصدري صناعات السيارات، التي حصل عليها مراسل الأناضول، تم تصدير قطع السيارات وملحقاتها إلى 200 وجهة تشمل دول ومناطق حرة ومناطق حكم ذاتي.

وحققت صادرات قطع غيار السيارات زيادة بنسبة 35 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتشكل صادرات قطع الغيار 41.3 بالمئة من إجمالي صادرات قطاع السيارات التي بلغت 21 مليار و248 مليون في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021.