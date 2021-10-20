كازاخستان تحتل المرتبة الثانية عالميا في تعدين بتكوين

أشار تقرير نشره خبراء من جامعة كامبريدج الأمريكية إلى تطور مجال تعدين العملة الرقمية المشفرة بتكوين بسرعة غير مسبوقة بكازاخستان.

وذكر التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام محلية أمريكية أنه اعتبارا من شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، قفزت كازاخستان لتصل إلى المرتبة الثانية عالميا في تعدين عملة بتكوين بحصة 18.1 في المئة، بينما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بحصة 35.4 في المئة، واحتلت روسيا المرتبة الثالثة بحصة 11.2 في المئة.

ويذكر التقرير أن السبب في زيادة حصة كازاخستان في تعدين بتكوين بمقدار ثلاثة أضعاف من 6.4 في المئة إلى 18.1 بالمئة هو تشديد اللوائح القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة بالصين.

جدير بالذكر أن أكثر من 20 شركة تعمل في مجال تعدين بتكوين في كازاخستان إذ تصفه الحكومة بأنه قطاع يتمتع بإمكانيات استثمارية عالية.