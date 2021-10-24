2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين تركيا ونيجيريا

بلغ حجم التبادل التجاري بين نيجريا وتركيا ملياري دولار، على ما كشف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيري ريتشارد أدينيي أديبايو الذي أكد أن السنوات القادمة ستشهد تطورا ملموساً في المجال.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أديبايو، للأناضول السبت، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الاقتصاد والأعمال التركي ـ الإفريقي الثالث، بمدينة إسطنبول.

وأوضح أديبايو أن نيجيريا هي سادس أكبر شريك تجاري لتركيا في منطقة جنوب الصحراء في القارة السمراء.

وأضاف: "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنيجيريا الأسبوع الماضي، تمثل نقطة انطلاق جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين، والتي تقدر حاليا بملياري دولار".

وأشار إلى توقيع اتفاقيات للتعاون بين الجانبين خلال زيارة أردوغان الأخيرة، في مجالات الطاقة والصناعة الدفاعية والتعدين والمحروقات.

وتابع: "العلاقات النيجيرية التركية تأسست منذ الستينيات، وكلا الدولتين ترغبان جديًا في زيادة حجم التجارة إلى 5 مليارات دولار، في السنوات المقبلة".

ولفت إلى أن الصناعيين والمستثمرين الأتراك يبدون اهتماما كبيرا بإفريقيا، ولديهم خطة طويلة الأجل للاستثمار في مختلف المجالات.

وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وصل أردوغان إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، في إطار جولة إفريقية شملت أيضا أنغولا وتوغو.

جدير بالذكر أن النسخة الأولى والثانية من منتدى الاقتصاد والأعمال التركي ـ الإفريقي، انعقدت عامي 2016 و2018 على الترتيب.