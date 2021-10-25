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دبي.. تركسات تسعى لعقود جديدة في دول المنطقة بمشاركتها في معرض "كابسات 2021"

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 25.10.2021 14:12
دبي.. تركسات تسعى لعقود جديدة في دول المنطقة بمشاركتها في معرض كابسات 2021

أعلنت شركة تركسات التركية مشاركتها في المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية "كابسات 2021"، الذي سيعقد في دبي قريباً.

وأفاد بيان صادر عن الشركة التركية، الاثنين، أن المعرض الذي يعقد في الفترة بين 26-28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من أكبر المعارض في منطقة الشرق الأوسط، على صعيد الإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية.

وأكد البيان أن "تركسات" بصدد البحث عن فرص جديدة مع نظيراتها في دول المنطقة، وذلك على هامش معرض "كابسات 2021."

وتخطط الشركة التركية لعرض مختلف منتجاتها المحلية وخدماتها، في المعرض المذكور.

ومن المقرر أن يشهد معرض "كابسات 2021" إطلاق حوارات حول مواضيع تشمل قطاعات البث والإعلام والترفيه لعام 2021 وما بعده.

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