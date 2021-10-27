أردوغان يلتقي المدير التنفيذي لشركة "فاراسيس إنرجي"

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، كيث كيبلر المدير التنفيذي لشركة "فاراسيس إنرجي"، شريك المجموعة المنفذة لمشروع السيارة التركية (TOGG).

وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

وحضر اللقاء كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، ومدير مجموعة "TOGG" محمد غورجان قراقاش وأعضاء مجلس إدارة المجموعة.

وفي 2018، بدأ تأسيس مجموعة مشروع السيارة التركية (TOGG) المكونة من خمس شركات تركية، هي: مجموعة الأناضول، وبي أم سي، وتوركسل للاتصالات، وزورلو القابضة، ومجموعة كوك.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، اختارت مجموعة "TOGG" شركة "فاراسيس إنرجي" العالمية الرائدة، شريكًا لها في تطوير البطارية التي تعد من المكونات الأساسية في مجموعة منتجات السيارات الكهربائية.