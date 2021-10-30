"صن إكسبريس" تعتزم إطلاق 3 رحلات جوية من بريطانيا إلى تركيا

أعلنت شركة "صن إكسبريس" للطيران، أنها ستفتح 3 رحلات جديدة من بريطانيا إلى عدة مدن في تركيا، خلال موسم 2022.

و"صن إكسبريس"، ثمرة تعاون مشترك بين الخطوط الجوية التركية وشركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران.

وأفاد بيان لـ "صن إكسبريس"، السبت، أن الشركة ستبدأ رحلات مجدولة بين برمنغهام وأنطاليا مرتين في الأسبوع اعتبارا من 23 مايو/ أيار 2022.

كما ستنطلق رحلتان في الأسبوع، خلال الفترة المذكورة، من إدنبرة إلى أنطاليا.

فضلا عن 3 رحلات أسبوعيا من لندن إلى مطار دالامان بولاية موغلا.

ومن المقرر أن تتم جميع هذه الرحلات حتى 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.