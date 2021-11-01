بدعم من وزارة التجارة التركية.. وفد مغربي يطلع على واقع قطاع صناعة الأثاث في بورصة

وصل وفد تجاري مغربي مدينة إيناغول في ولاية بورصة في زيارة عمل للاطلاع على واقع قطاع صناعة الأثاث وعقد لقاءات.

وأفاد مراسل الأناضول أن الوفد يضم 40 شخصا وجاء إلى المدينة في إطار جولة نظمها مركز موبيليوم للتسوق (Mobiliyum) المتخصص في مجال الأثاث، بدعم من وزارة التجارة التركية.

وعقب كلمة افتتاحية ألقاها رئيس مجلس إدارة المركز، طلحة تيمور هان، شرع الوفد المغربي بإجراء لقاءات ثنائية مع منتجي الأثاث.

ولفت المراسل إلى أن زيارة الوفد المغربي للمدينة تستغرق يومين، سيزور فيها عددا من متاجر الأثاث في المنطقة الرائدة في هذا القطاع.

وبلغت عائدات تركيا من صادرات الأثاث، 3.07 مليارات دولار، في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي.