مجموعة إيفرجراند الصينية تتخلف رسمياً عن سداد ديونها

أعلنت مجموعة إيفرجراند Evergrande الصينية تخلفها رسميًا عن سداد ديونها يوم الأربعاء ، بعد أن لم يتلق بعض حاملي سندات المجموعة مدفوعات الكوبون بنهاية فترات السماح البالغة 30 يومًا عند إغلاق أعمال آسيا.

كانت شركة Evergrande المطور العقاري الأكثر مديونية في العالم، تواجه مشاكل في السداد من الموعد النهائي إلى الموعد النهائي في الأسابيع الأخيرة فيما تكافح مع أكثر من 300 مليار دولار من الالتزامات المترتبة عليها، منها 19 مليار دولار من سندات السوق الدولية.

وفيما لم تتخلف الشركة عن الوفاء بأي من التزامات الديون الخارجية حتى الآن، يبقى أن فترة السماح ومدتها 30 يومًا على مدفوعات القسيمة التي تزيد عن 148 مليون دولار في سندات أبريل 2022 و 2023 و 2024 انتهت اليوم الأربعاء.

وبهذا الإخفاق في السداد تصبح الشركة متخلفة رسميًا عن السداد ما سيؤدي إلى فرض أحكام متقاطعة على السندات الدولارية الأخرى لشركة Evergrande، ما سيؤدي إلى تفاقم أزمة الديون التي تلوح في الأفق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.