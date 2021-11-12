بنك "يوني كريديت" الإيطالي يبيع حصته المتبقية في "يابي كريدي" التركي

أعلن بنك "يوني كريديت" الإيطالي إنه سيبيع حصته المتبقية البالغة 20% في بنك "يابي كريدي" التركي بحلول مارس/آذار 2022، في خطوة استراتيجية يحاول فيها البنك الإيطالي تقليص شراكته في ثالث أكبر بنك خاص في تركيا، لتحسين تخصيص الأصول.

وقال المقرض الإيطالي في بيان له إنه بموجب الاتفاق، ستشتري شركة "كوتش" القابضة التركية 18% من أسهم "يابي كريدي" مقابل 346.62 مليون دولار.

ويأتي بيع الأسهم المتوقع إجراؤه في الربع الأول من عام 2022، بعد أن وقعت شركتي "كوتش" القابضة و"يوني كريديت" اتفاقية في عام 2019، لتغيير هيكل ملكية بنك "يابي كريدي" الذي سيطرت عليه الشركتان عبر مشروع مشترك.

وجاء في بيان "يوني كريديت" أيضاً إنه من المتوقع بيع 2% من الأسهم الأخرى في السوق.

في غضون ذلك، ستقدم "كوتش" القابضة عرض شراء إلزامي للأسهم، نظراً لأن حصتها في البنك تتجاوز عتبة 50%، وفقاً للبيان الذي أدلت به المجموعة القابضة التركية، لمنصة الإفصاح العام.

وكانت "يوني كريديت" استحوذت بشكل غير مباشر على 40% من "يابي كريدي". إلا أن تفكيك المشروع المشترك منح البنك الإيطالي حصة مباشرة تبلغ 31.9%، منها 12% بيعت في فبراير/شباط 2020.

وأضافت إدارة "يوني كريديت" أن الصفقة سيكون لها تأثير إجمالي يتراوح بين منخفض ومتوسط على نسبة CET1، وهو مقياس لقدرة البنك على تحمل الضائقة المالية من خلال مقارنة رأس ماله مع أصوله المرجحة بالمخاطر.