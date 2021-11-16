شركة "أسيلسان" التركية سفيرة للعالم الأخضر

نالت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، جائزة دولية في مجال البيئة، حيث تم اختيارها كسفيرة للعالم الأخضر، نظراً لإسهاماتها بمجال البيئة وإدارة النفايات.

جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة، اليوم الثلاثاء، حيث أوضحت أنها حصلت على الجائزة الفضية ضمن جوائز " التفاح الأخضر الدولية حول البيئة"، إلى جانب حصولها على لقب سفيرة للعالم الأخضر، وذلك في مراسم أقيمت ببريطانيا.

وصرح المدير العالم للشركة "خلوق غورغون" أن الشركة تمنح الأولوية في جميع مشاريعها لحماية البيئة، إلى جانب توفير التوعية اللازمة بخصوص المحافظة عليها.

ولفت "غورغون" أن أسيلسان ومنذ العام الماضي، تمكنت من تقليص حجم نفاياتها بنسبة 45 بالمئة، وذلك عبر إعادة تدويرها.