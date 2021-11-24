شركة اتصالات تركية توظف الذكاء الصناعي لقياس جودة الخدمة

تقدم شركة "فينجرز تورك تيليكوم" TT Ventures المؤسِّسة لشركة الاتصالات التركية الرائدة تورك تيليكوم، من خلال نموذجها الاستثماري الفريد الذي طورته، دعماً مختلفاً للشركات الناشئة في مجالات عديدة مثل المبيعات والتسويق والبنى التحتية والتكنولوجيا، إضافةً للاستثمارات المالية.

وشركة "كوانت واي فاي" QuantWifi التي تعمل في مجال الاتصالات، هي واحدة من 4 شركات ناشئة تستثمر فيها "فينجرز تورك تيليكوم". حيث تقوم الشركة بتطوير الحلول المستندة إلى السحابة الالكترونية والتعلم الآلي الذي يقيس جودة الاتصالات اللاسلكية في المنازل واتصالات الإنترنت في شركات الاتصالات لتحديد طرق تحديد المشكلات وحلها. ما يعني أن الذكاء الصناعي أصبح قادراً على توفير ميزة تنافسية من خلال إجراء مراقبة جودة الخدمات.

وتواصل شركة "كوانت واي فاي" قياس وتحسين رضا العملاء الذين يتم توفير خدمة الإنترنت لهم من تورك تيليكوم عن الاتصال اللاسلكي واي فاي. وفي الوقت نفسه، تساهم الشركة في أنشطة مبتكرة لتقديم منتجاتها إلى السوق العالمية، وخاصة شركات الاتصالات في أوروبا والشرق الأقصى.

وخلال جائحة الفيروس المستجد تركز هدف الشركة الناشئة على زيادة رضا العملاء إلى أقصى حد، من خلال قياس الطلب المتزايد باستمرار على الإنترنت وتجربة اتصال Wi-Fi ذات الصلة.

من ناحية أخرى، تستخدم شركة "بي2 ميتريك" B2Metric التركية التي تعمل في مجال الذكاء الصناعي، منصة تفسير سلوك العملاء القائمة على الذكاء الصناعي والبنية التحتية التلقائية للتعلم الآلي، لإنشاء حلولٍ لمسائل مثل تجميع البيانات من مصادر مختلفة، ومنع الاحتيال لبيانات التأمين والتمويل، والتنبؤ بالمستقبل.