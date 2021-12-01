تركيا تشارك في معرض "إكسبوديفينسا للصناعات الدفاعية 2021" بكولومبيا

أعلنت عدة شركات تركية مشاركتها في في معرض "إكسبوديفينسا للصناعات الدفاعية 2021"، أحد أكبر المعارض في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي يعقد في كولومبيا.

ومن بين شركات الصناعات الدفاعية المشاركة "STM"، وأسيلسان، و"MKA"، وأوتوكار.

من جانبها أصدرت شركة "STM" للتكنولوجيا الدفاعية بياناً أوضحت فيه أنها ستعرض منصاتها العسكرية البحرية، وأنظمة طائراتها التكتيكية الصغيرة من دون طيار.

وأضاف البيان، بأن الشركة ستستمر في اكتساب الخبرات لتلبية احتياجات تركيا من خلال التعاون والتبادل التكنولوجي مع الدول الحليفة.

وتقوم الشركة بالتعاون والتبادل التكنولوجي، وكذلك تطوير الأعمال في أكثر من 20 دولة من أمريكا الجنوبية إلى الشرق الأقصى.

وخلال المعرض سيتم التعريف بالمنتجات والخدمات الجديدة في المجالات الجوية والبحرية والدفاعية.