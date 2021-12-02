رقم قياسي تحققه الصادرات التركية في شهر نوفمبر الماضي

حققت الصادرات التركية أعلى نسبة عائدات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مسجلة 21.5 مليار دولار، وفق ما قال وزير التجارة التركي محمد موش.

وأضاف موش في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، الخميس، أن الصادرات التركية حققت زيادة في نوفمبر بمعدل 33.4 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأردف أن الصادرات سجلت أعلى نسبة عائدات شهرية بقيمة بلغت 21.5 مليار دولار.

وأوضح موش أن قيمة الصادرات على أساس سنوي بلغت 221 مليار دولار.

وتابع أن قيمة الصادرات بين يناير/ كانون الثاني، ونوفمبر/تشرين ثان 2021، وصلت إلى 203.1 مليارات دولار.

وبيّن أن هذا الرقم أعلى بكثير من قيمة الصادرات المسجلة في 2019، أي العام السابق لتفشي جائحة كورونا.

ولفت إلى أن واردات تركيا سجلت زيادة 26.7 بالمئة مقارنة بنوفمبر 2020، بقيمة 26.8 مليار دولار، في حين بلغت الزيادة منذ مطلع العام 22.9 بالمئة، بقيمة بلغت 242.3 مليار دولار.

وأشار الوزير موش إلى تراجع عجز التجارة الخارجية بين يناير ونوفمبر بمعدل 13.6 بالمئة، مسجلا 39.2 مليار دولار.