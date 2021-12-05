ارتفاع مبيعات "السيارات الخضراء" في تركيا

واصلت مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية المعروفة بـ"السيارات الخضراء" ارتفاعها في السوق التركية خلال 11 شهرًا الماضية.

وأظهرت بيانات حديثة لدى جمعية موزعي السيارات، ارتفاع مبيعات السيارات الهجينة 121.8 في المئة، وبلغت 45 ألفًا و190 سيارة.

ووفقًا للبيانات بلغت مبيعات السيارات الكهربائية 2415، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 325.2 في المئة.

كما ارتفع إجمالي مبيعات سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في عموم تركيا بنسبة 1 في المئة منذ مطلع العام الجاري.

وبلغت مبيعات السوق خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، 675 ألفًا و107 سيارات.

ورغم انخفاض حصة "السيارات الخضراء" في سوق السيارات بتركيا، إلا أنه يتوقع وصولها إلى مستويات عالية في المستقبل بالتوازي مع التطورات العالمية.

وكانت مبيعات السيارات الكهربائية بلغت 844 والهجينة 22 ألفًا و272 سيارة نهاية العام 2020.