الصادرات التركية لدول الاتحاد الأوروبي تقترب من 80 مليار دولار

اقتربت قيمة صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي من 80 مليار دولار خلال أول 11 شهرا، بزيادة 34.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق بيانات مجلس المصدرين في تركيا، وصلت صادرات البلاد إلى دول الاتحاد الأوروبي 78 مليارا و557 مليونا و731 ألف دولار منذ مطلع العام 2021 حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.

وحلت ألمانيا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي الأكثر استيرادا من تركيا خلال الفترة نفسها، بقيمة بلغت 16 مليارا و74 مليونا و831 ألف دولار.

وأوضحت البيانات أن إجمالي صادرات تركيا وصلت 203 مليارات و141 و161 ألف دولار في أول 11 شهرا من 2021، بزيادة 33.8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من صادرات 2020.