القائمة الرئيسية
أسواق
القائمة الرئيسية

تركيا.. صادرات التعدين تجاوزت 11 مليار دولار

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 07.12.2021 12:56
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلن اتحاد مصدري المعادن في إسطنبول، أن صادرات قطاع التعدين في تركيا تجاوزت خلال الـ 11 شهر الأولى من العام الجاري 11 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 49.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف البيان الصادر عن الاتحاد، أن قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة بلغت 11 ملياراً و100 مليون دولار، مشيراً إلى أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى في قيمة وارداتها من تركية، وسجلت 1.2 مليار دولار، تلتها إيطاليا بـ 685 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 522 مليون دولار.

واحتل قطاع الألمنيوم المرتبة الأولى من حيث قيمة صادرات القطاع بـ 4.5 مليارات دولار، ثم منتجات الحديد والصلب بـ 2.19 مليار دولار.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق بدأت شركة "إمسا" التركية، وهي الأولى التي طورت أجهزة مثل أكشاك...
مختارات