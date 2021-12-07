تركيا.. صادرات التعدين تجاوزت 11 مليار دولار

أعلن اتحاد مصدري المعادن في إسطنبول، أن صادرات قطاع التعدين في تركيا تجاوزت خلال الـ 11 شهر الأولى من العام الجاري 11 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 49.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف البيان الصادر عن الاتحاد، أن قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة بلغت 11 ملياراً و100 مليون دولار، مشيراً إلى أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى في قيمة وارداتها من تركية، وسجلت 1.2 مليار دولار، تلتها إيطاليا بـ 685 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 522 مليون دولار.

واحتل قطاع الألمنيوم المرتبة الأولى من حيث قيمة صادرات القطاع بـ 4.5 مليارات دولار، ثم منتجات الحديد والصلب بـ 2.19 مليار دولار.