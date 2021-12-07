شركة "إمسا" التركية تستأنف تصدير منتجاتها من أجهزة الأتمتة المحلية الصنع

بدأت شركة "إمسا" التركية، وهي الأولى التي طورت أجهزة مثل أكشاك التذاكر الذاتية وعدادات تسجيل الوصول المتنقلة لصناعة الطيران التركية، في تصدير منتجاتها إلى روسيا وكازاخستان مع تضاؤل تأثير جائحة الفيروس المستجد على صناعة الطيران.

وتشتهر الشركة التي تعمل في المنطقة الصناعية بأنقرة منذ 34 عاماً، بأنظمة أتمتة المطارات، فضلاً عن أنظمة الانتظار المستخدمة في البنوك والمستشفيات والمؤسسات العامة.

وقال "موصلو أوغوز" رئيس مجلس إدارة "إمسا"، إنهم يستثمرون في أنظمة أتمتة الطيران منذ عام 2012، وبدأوا في تصدير أنظمة الانتظار المنتجة لديهم إلى العديد من البلدان وخاصة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مضيفاً أن الشركة تصنع برمجياتها الخاصة للأجهزة التي تنتجها.

وأكد "أوغوز" أنهم حققوا نجاحاً في أتمتة تسجيل ركاب الطيران المدني في تركيا بالتعاون مع مسؤولي الخطوط الجوية التركية، مشيراً أن شركة "إمسا" لا تزال الشركة التركية الوحيدة التي تصنع وتصدر أجهزة وأنظمة برمجيات في هذا المجال.

وأوضح قائلاً:"ما يجعلنا فخورين جداً أننا شركاء معتمدين لاتحاد النقل الجوي الدولي لأتمتة الطيران المدني".

وأضاف "أوغوز" أن أنظمتهم يتم استخدامها في 18 مطاراً بما في ذلك مطار إسطنبول ومطار صبيحة غوكتشن ومطار إزمير وأنقرة.

وفي إشارة إلى أن جودة منتجاتهم وثقة المستخدمين لها زاد من مصداقية الشركة على الساحة الدولية، قال "أوغوز" إن إدارة الشركة تلقت عروض شراكة من بعض الشركات المنافسة في الخارج، لكنها رفضت بسبب "التزامها بالإنتاج".

وأوضح أن الشركة قامت بتكييف الأجهزة لتتوافق مع شروط كوفيد-19 بعد أن بدأ الوباء.

وتابع :"لقد قمنا بتطوير بعض الميزات الجديدة بما في ذلك إجراء المعاملات على الهاتف المحمول دون لمس الأكشاك، وقياس درجة حرارة الجسم وإيقاف سير العملية بشكل مؤتمت إذا كان الراكب معرضاً لخطر الوباء. ومع التخفيض من الإجراءات في قطاع الطيران، بدأنا في تلقي طلبات جديدة من الخارج حتى أصبحنا الآن نصدر أنظمتنا إلى 30 دولة".