إيفرغراند المجموعة الصينية العملاقة للعقارات تتخلف عن السداد للمرة الأولى

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الخميس تخلف المجموعة الصينية العملاقة للعقارات إيفرغراند عن تسديد دفعة مترتبة عليها، بسبب ما تعانيه من ديون هائلة وهوما يثير القلق في أسواق المال.

وكان يفترض أن تسدد المجموعة في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 82,5 مليون دولار (73,1 مليون يورو) مع فترة سماح إضافية انتهت الثلاثاء.

و"إيفرغراند" التي تقدر ديونها بنحو 260 مليار يورو، واحدة من أكبر المجموعات العقارية في الصين وتوظف مئتي ألف شخص، فيما يولد نشاطها 3,8 ملايين وظيفة في البلاد، بحسب الشركة.

لكن المجموعة التي تخنقها ديونها الضخمة، تواجه صعوبات منذ عدة أشهر لتسديد دفعات فوائد وتسليم شقق.

ويتابع المراقبون وضع المجموعة بقلق منذ أشهر لأن انهيارها المحتمل قد يعوق نمو العملاق الآسيوي.