وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية يزور العاصمة الأفغانية

وصل وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد" إلى العاصمة الأفغانية كابل، السبت، وبحث هناك مع القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة بحكومة طالبان، نور الدين عزيزي، فرص الاستثمار والتعاون التجاري.

وقال عزيزي إن "تركيا دولة شقيقة لنا على مر التاريخ ورأينا دعمها لأفغانستان. على الرغم من الأيام الحساسة التي تمر بها أفغانستان، أشكركم على القدوم إلى بلدنا والبحث عن فرص الاستثمار".

ولفت أن الحركة قلصت البيروقراطية بعد وصولها إلى السلطة في 15 أغسطس / آب الماضي.

وأضاف: "قمنا بتقليص البيروقراطية حتى يتمكن كل من يريد التجارة ممارستها بسهولة. كان لا بد من دفع رشاوى كثيرة للاستثمار في الإدارة السابقة. كل هذه المشاكل انتهت عندما وصلت إدارة طالبان إلى السلطة".

وتابع: "هناك فرص للاستثمار في أفغانستان، فهي بلد مناسب للاستثمار في مجالات التعدين والزراعة والطاقة. نحن على استعداد لدعم رجال الأعمال الأتراك الراغبين في تنفيذ أي نوع من الاستثمار".

أما مسؤول "موصياد" في أفغانستان، فاتح تشياباتماز، فأشار إلى وقوف تركيا دائمًا إلى جانب أفغانستان الشقيقة خلال أوقاتها الصعبة.

وأضاف: "بصفتنا رجال أعمال أتراك جئنا إلى هنا لبحث الفرص التجارية لتنمية أفغانستان".

وأكد تشياباتماز أن هناك العديد من القطاعات الخصبة والمفتوحة للاستثمار في أفغانستان.

وقال إن "ضمان الأمن في البلاد والحد من البيروقراطية يوفران فرصًا مهمة لتجارنا وصناعينا الراغبين في القيام بأعمال تجارية هنا".