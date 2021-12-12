إسطنبول تستضيف جلسة خاصة حول أبرز الماركات التركية

عُقدت على هامش قمة "ستارت كوم سوميت" الدولية الأولى للتواصل الاستراتيجي المقامة في إسطنبول، الأحد، جلسة خاصة حول أبرز الماركات التركية (العلامات التجارية).

الجلسة الخاصة التي حملت اسم "ماركات تركيا"، عقدت في مركز الخليج للمؤتمرات، بإسطنبول، في اليوم الثاني من فعاليات القمة التي انطلقت السبت، برعاية دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وناقشت الجلسة قصة السيارة المحلية "TOGG"، والخطوط الجوية التركية ومطار إسطنبول، في مشوارها لتكون أبرز الماركات التركية.

كما تناولت الجلسة رؤية وأهداف الماركات التركية المذكورة.

وشارك في الجلسة الخاصة غورجان قره قاش، المدير التنفيذي للمبادرة المسؤولة عن تصنيع السيارة التركية المحلية، ومرت دورمان، رئيس الاتصال المؤسساتي للخطوط الجوية التركية، ومحمد قاليونجو، عضو المجلس التنفيذي لشركة "İGA" المشغّلة لمطار إسطنبول الدولي.

ويشارك في قمة "ستارت كوم سوميت" التي تستمر ليومين، 121 متحدثا من 23 دولة، وسط حضور أكثر من 3 آلاف مشارك.

وتبحث القمة قضايا التواصل الاستراتيجي والدبلوماسية العامة، والتخزين الرقمي، والتضليل وإدارة الأزمات، وحملات التواصل، والتواصل على صعيد الدولة والإعلام الجديد، والعلاقات العامة، واستخبارات المصادر المفتوحة، وتحليل شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تبحث الميتافيرس، والعلامة التجارية للدولة، ومعطيات السوق، واتجاهات تكنولوجيا الاتصالات الجديدة، والتسويق الاستراتيجي، والميزانيات الإعلامية، وأثر الخوارزميات على حياة الإنسان، ودراسات إدارة الرأي العام والتواصل السياسي.