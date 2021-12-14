معرض "الجلود والفراء" في أنطاليا.. المنتجات الجلدية التركية تُصدر إلى 50 دولة

نجحت المنتجات الجلدية التركية في الوصول إلى أسواق 50 بلدًا حول العالم إذ تلقى رواجًا كبيرًا في الخارج، في آخر تصريحات لرئيس جمعية الملابس الجلدية التركية غوركان غوزمن.

جاء ذلك على هامش مشاركته في معرض "الجلود والفراء"، المقام بمدينة أنطاليا جنوبي تركيا.

وأكد غوزمن أن صادرات قطاع الملابس الجلدية تزداد وتساهم بشكل كبير في إدخال عملات أجنبية إلى البلاد.

وأفاد أن تركيا من أكثر الدول تصديرًا للملابس الجلدية من حيث تنوع المنتجات والبلدان التي تستوردها.

وقال: "نصدر إلى 50 بلدًا، ورغم أن منتجاتنا تلقى رواجًا أكثر في البلدان الشمالية إلا أننا نبيعها لبلدان مثل السعودية ولبنان".

ولفت إلى أن تركيا حققت إيرادات نحو 180 مليون دولار من صادرات القطاع خلال العام الماضي، مؤكدًا أنهم يخططون لإنهاء العام الحالي بـ 225 مليون دولار صادرات.

وأضاف غوزمن أنهم لا يستخدمون المنتجات التي من شأنها إثارة سخط محبي الحيوانات في الملابس الجلدية التي ينتجونها.