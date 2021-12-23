"أسيلسان" التركية تنتج 170 منظومة سلاح تحكم عن بعد خلال 6 أشهر

نجحت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، في إنتاج 170 منظومة سلاح تحكم عن بعد، خلال فترة قصيرة استغرقت 6 أشهر.

وقال ضياء ألطون يلدز، رئيس لجنة الصناعة والتكنولوجيا بالبرلمان التركي، إن "أسيلسان" قامت بعملية الإنتاج هذه في مصنعها المفتتح حديثا بولاية قونية وسط البلاد.

وأضاف يلدز، في حديثه للأناضول، أن عملية بناء المصنع وانطلاق الإنتاج فيه تمت خلال عام واحد.

وأوضح أن مصنع "أسيلسان" في قونية، يتميز بأنه يضم مرافق العديد من التخصصات مثل الإنتاج، والبحث والتطوير، والتصميم.

وأفاد البرلماني التركي بأن مصنع "أسيلسان" في قونية، يعمل فيه قرابة 220 شخصا، 80 بالمئة منهم مهندسون.