شركة ريبكون التركية يبني منشأة لإنتاج أسطوانات الغاز المسال في النيجر

وقعت الحكومة النيجرية عقدا مع شركة شركة "ريبكون" REPKON التركية من أجل بناء منشأة لإنتاج أسطوانات الغاز المسال.

جاء ذلك في تصريح لشركة "ريبكون" التركية المتخصصة في بناء مرافق إنتاج متكاملة لصناعة آلات تطويع المعادن، لمراسل الأناضول، السبت.

وذكرت مصادر الشركة أن رئيس وزراء النيجر حمود محمد، عقد سلسلة لقاءات مع الطرف التركي في إطار القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية التي استضافتها مدينة إسطنبول بين 16 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأضافت: "على هامش القمة، زار رئيس الوزراء النيجري على رأس وفد، شركة ريبكون وتجول في منشآتها بمدينة إسطنبول".

وأكدت أن النيجر وقعت مع شركة "ريبكون" عقدا لإنشاء منشأة لإنتاج أسطوانات الغاز المسال، بطاقة 150 أسطوانة في الساعة على الأراضي النيجرية.

وريبكون (REPKON) إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية التركية، وتعمل على صناعة معدات تستخدم في هذا المجال كأسطوانات الصواريخ.