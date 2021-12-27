تركيا تواصل أعمال إنشاء مصنع السيارة الكهربائية المحلية

تتواصل بسرعة كبيرة أعمال إنشاء مصنع إنتاج السيارة الكهربائية التركية المحلية "TOGG"، في ولاية بورصا غربي البلاد.

والتقطت عدسة وكالة الأناضول صورا جوية عبر طائرة مسيرة (درون) للمنشأة الواقعة في قضاء "غمليك".

وأظهرت الصور الملتقطة قرب اكتمال أبنية المنشأة، عقب انقضاء سنتين على العرض التعريفي الأول للسيارة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

وبحلول يوليو/ تموز 2020، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان، مجمعا يضم المصنع الذي سيشهد إنتاج السيارة المحلية، ويقع في قضاء "غمليك" بولاية بورصة.