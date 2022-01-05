77 ولاية تركية ترفع من حجم صادراتها خلال 2021

تمكّنت 77 ولاية تركية، العام الفائت، من رفع حجم صادراتها إلى الخارج، فيما تصدرت إسطنبول ولايات البلاد الأكثر تصديراً، بواقع 88.9 مليار دولار.

وبحسب البيانات المتوفرة من مجلس المصدرين الأتراك، فإن إجمالي صادرات تركيا بلغ 225.4 مليار دولار خلال العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 32.9 بالمئة، مقارنة بالعام الذي قبله.

وبلغ إجمالي صادرات تركيا على صعيد الولايات (باستثناء صادرات المناطق الحرة) 206.6 مليارات دولار خلال عام 2021، محققاً نمواً وصلت نسبته إلى 32.2 بالمئة.

وخلال هذه الفترة، استطاعت 77 من أصل 81 ولاية تركية زيادة صادراتها سواء من حيث الكمية أو العائدات، فيما تراجعت صادرات 4 ولايات فقط، بنسب ضئيلة.

كما ارتفع عدد الولايات التركية التي تخطت صادراتها عتبة المليار دولار خلال العام الماضي، إلى 21 ولاية بعد أن كان هذا الرقم 16 في عام 2020.

وحافظت إسطنبول على الصدارة في قائمة الولايات التركية الأكثر تصديراً، حيث بلغت عائدات صادراتها خلال العام الماضي، 88.9 مليار دولار، مستحوذةً بذلك على 43 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد.

وفي المركز الثاني، حلت ولاية "كوجا إيلي" التي بلغت قيمة صادراتها 17.3 مليار دولار، تلتها ولاية بورصة في المركز الثالث بـ 15 مليار دولار.

وفي المركز الرابع حلّت ولاية إزمير بـ 12.2 مليار، تلتها غازي عنتاب بـ 10.1 مليارات دولار، ثم العاصمة أنقرة بـ 9.3 مليارات دولار، ومانيسا بـ 5.2 مليارات دولار ثم صقاريا بـ 5.1 مليارات دولار.

كما بلغت عائدات صادرات ولاية دنيزلي 4.6 مليارات دولار، وهطاي 4.05 مليارات دولار، وقونية 3 مليارات دولار، وقيصري 2.9 مليار دولار، ومرسين 2.6 مليار دولار، وأضنة 2.5 مليار دولار، وأنطاليا 1.9 مليار دولار وقهرمان مرعش 1.4 مليار دولار.

في سياق متصل، حلت ولاية تكيرداغ في المركز الأول ضمن قائمة الولايات التي تخطت صادراتها حاجز المليار دولار خلال عام 2021، وذلك بصادرات بلغت 1.4 مليار دولار، تلتها سامصون بـ 1.3 مليار دولار، ثم طرابزون بـ 1.17 مليار دولار، وأسكي شهير بـ 1.17، ثم تشوروم بـ 1.12 مليار دولار.

وعلى صعيد الولايات التي زادت من عائدات صادراتها، حلّت إسطنبول أيضاً في المركز الأول، حيث حققت صادراتها نمواً بنسبة 22.2 بالمئة خلال عام 2021، مقارنة بالعام الذي قبله، تلتها كوجا إيلي بـ 5.06 بالمئة.

كما حققت صادرات ولاية بورصة نمواً بنسبة 2.08 بالمئة، وإزمير 2.7 بالمئة، وغازي عنتاب 2.16 بالمئة، والعاصمة أنقرة 1.55 بالمئة.

أما الولايات الأربع التي تراجعت صادراتها خلال العام الماضي، فقد تصدرت موش القائمة، وانخفضت صادراتها بنسبة 33.3 بالمئة، تلتها أرضروم بـ 9.9 بالمئة، ثم سيواس بـ 5.9 بالمئة وطوقات بـ 0.67 بالمئة.

وحلت ولايتا بارطن وأرتفين في ذيل قائمة الولايات التي حققت صادراتها نمواً خلال 2021، وذلك بواقع 0.28 و0.71 بالمئة، على الترتيب.

والاثنين، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن إجمالي صادرات تركيا عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق له، وبلغ 225 مليارا و368 مليون دولار، مبيناً أن هذه المعطيات أرقام قياسية في تاريخ بلاده.

وأضاف أن حجم التجارة الخارجية لتركيا "زاد من 87.6 مليار دولار عام 2002، إلى 496.7 مليار دولار في 2021".

وأشار إلى أن عجز التجارة الخارجية خلال 2021 تراجع بنسبة 7.8 بالمئة مقارنة مع عام 2020 ليستقر عند 45.9 مليار دولار.