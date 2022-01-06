تركيا 2021.. 19 مليار دولار صادرات قطاع السيارات للاتحاد الأوروبي

بلغت عائدات الصادرات التركية من قطاع صناعة السيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، 18 مليارا و966 مليون دولار.

وبحسب بيانات اتحاد "أولوداغ" لمصدري السيارات ومجلس المصدرين الأتراك، الخميس، فإن صادرات السيارات وصلت إلى قرابة 200 دولة ومنطقة متمتعة بالحكم الذاتي خلال 2021.

وحقق إجمالي صادرات القطاع لكل أنحاء العالم في 2021، نموا بنسبة 15 بالمئة، محققا عائدات بلغت 29 مليارا و342 مليون دولار.

واستحوذت بلدان الاتحاد الأوروبي على 64.6 بالمئة من إجمالي صادرات قطاع السيارات التركي.

وحققت صادرات تركيا في هذا القطاع، إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، نموا بنسبة 11 بالمئة، مقارنة بعام 2020، وبلغت 18 مليارا و966 ألف دولار.

وتصدرت ألمانيا بلدان الاتحاد الأوروبي باستيرادها ما قيمته 4 مليارات و167 مليون دولار، تلتها فرنسا بـ 3 مليارات و371 مليونا، ثم إيطاليا بمليارين و448 مليونا.