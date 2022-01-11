شركة "أوبو" الصينية تؤكد على بقائها في السوق التركي رغم تخفيضها لبعض الوظائف

في بيان صدر يوم الإثنين حول خفض الوظائف في مصنعها في توزلا بإسطنبول، قال الفرع التركي لشركة أوبو الصينية لتصنيع الهواتف الذكية إن الشركة تخطط للبقاء في السوق التركي بالرغم من خفض الوظائف الناتج عن زيادة التكاليف والتي أثرت بدورها على الطاقة الإنتاجية المستهدفة للشركة في مصنع إسطنبول.

واستشهدت الشركة في بيانها بارتفاع أسعار المواد الخام في جميع أنحاء العالم، وتباطؤ الإنتاج بسبب نقص قطع التبديل والإكسسوارات كأسباب تقف وراء خفض العمالة.

وأضاف البيان: "وبالرغم من ذلك، تظل تركيا سوقاً هاماً لشركة أوبو" مشيراً إلى أن الشركة تخطط للبقاء في هذا السوق على المدى الطويل.

وكانت الشركة الصينية دخلت تركيا نهاية عام 2020 باستثمارات بلغت 50 مليون دولار. وبدأت أعمال تركيب مصنع منتجات أوبو، المدعومة بحوافز استثمارية قدمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتم تركيب خط إنتاج تكنولوجيا الشاشات الذكية وجميع أنظمة المصنع في حوالي 3 أشهر.

كما يتيح المصنع أيضاً إنتاج قطعٍ جزئية للهواتف الذكية، يمكن استيرادها وتجميعها لتتحول إلى منتج نهائي في البلد المُصَدَّرة إليه.

وبدأ الإنتاج التجريبي في المنشأة في منطقة توزلا التابعة لإسطنبول في مارس/آذار 2021، وطرح أول هاتف ذكي من شركة "أوبو" مصنوع في تركيا، وهو Oppo A15s، في السوق بسعر منافس يبلغ 2.499 ليرة تركية أي ما يعادل 346 دولاراً أمريكياً آنذاك، في نهاية الشهر.

وقال "ويجيان زهو" المدير العام لشركة "أوبو" في تركيا في تصريح لمجلة بلومبيرغ، إنهم قرروا الاستثمار في المنطقة بالتوازي مع نمو الشركة في تركيا.

وأضاف: "تفكر أوبو بزيادة استثماراتها في تركيا لفترة من الوقت كجزء من وعدها للمجتمع المحلي. وبعد مناقشات إيجابية مع مسؤولين من وزارة الخزانة والمالية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا ووزارة التجارة، اتخذنا قرار الاستثمار".

تجدر الإشارة إلى أن شركة "أوبو" تحتل المرتبة الخامسة في سوق الهواتف الذكية العالمي اعتباراً من عام 2020، بعد سامسونغ وأبل وهواوي وشيومي بحصة تبلغ 9%.