صادرات السفن واليخوت التركية تصل 6.4 مليارات دولار في 5 أعوام

بلغت صادرات تركيا من السفن واليخوت، 6.4 مليار دولار، خلال الأعوام الـ 5 الماضية.

وبحسب بيانات من مجلس المصدرين الأتراك، فإن عائدات البلاد من صادرات السفن واليخوت، بلغت مليارا و338 مليونا و338 ألف دولار خلال عام 2017.

واستمرت التقلبات بين الهبوط والارتفاع في عائدات صادرات القطاع، لتبلغ بحلول العام الفائت، مليارا و626 مليونا و377 ألف دولار.

ووصل إجمالي صادرات السفن واليخوت بين عامي 2017-2021، إلى 6 مليارات و372 مليون و397 ألف دولار.

وتصدرت النرويج، قائمة البلدان الأكثر استيراداً للسفن واليخوت التركية، خلال الفترة المذكورة، بواقع مليار و646 مليونا و901 ألف دولار.

وفي المركز الثاني حلّت جزر مارشال الواقعة في البحر الهادئ، بـ 589 مليونا و941 ألف دولار، تلتها مالطا بـ 513 مليونا و410 آلاف دولار.

وعلى صعيد الولايات الأكثر تصديرا، حلّت إسطنبول في المركز الأول بـ 3 مليارات و434 مليونا و835 ألف دولار، تلتها يالوفا بـ مليارين و208 ملايين و192 ألف دولار.