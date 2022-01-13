صادرات تركيا من معدات التكييف ترتفع 33 بالمئة خلال 2021

حققت الصادرات التركية المتعلقة بصناعة أجهزة ومعدات التكييف، نمواً بنسبة 33 بالمئة، خلال العام الفائت.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، فإن إجمالي صادرات القطاع بلغت 6 مليارات و196 مليون دولار.

وخلال العام الفائت أيضاً، وصلت صادرات تركيا في هذا المجال، إلى أسواق أكثر من 200 دولة.

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر استيراداً لمعدات وأجهزة التكييف التركية، وذلك بواقع 681 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ 456 مليون دولار، ثم إيطاليا في المركز الثالث بـ 317 مليون دولار.

وعلى صعيد الولايات التركية الأكثر إنتاجاً في هذا المجال، حلّت إسطنبول في المركز الأول بمليارين و443 مليون دولار، تلتها ولاية مانيسا بـ 742 مليون دولار، ثم قوجايلي بـ 597 مليون دولار.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، بلغت صادرات القطاع 571 مليون دولار، بعد أن كانت قد بلغت 487 مليون دولار في الشهر نفسه من 2020.

يُذكر أن إجمالي الصادرات التركية، بلغ خلال العام الماضي، 225 مليارا و367.7 مليون دولار، أي بزيادة قدرت بـ 32.9 بالمئة، مقارنة بالعام الذي قبله، محطماً بذلك الرقم القياسي في تاريخ صادرات البلاد.